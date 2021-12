I pazienti non Covid possono aspettare. Anche per il "trucco" dei posti letto (Di giovedì 16 dicembre 2021) È un eterno ritorno quello dell’emergenza liste di attesa per i pazienti italiani. Da quando la pandemia è iniziata sono aumentati rinvii e disdette per i malati non Covid, mentre 1 paziente su 5 è costretto a rinunciare alle cure per motivi economici. A dirlo sono i dati dell’ultimo rapporto sulla cronicità di Cittadinanzattiva dedicato, in maniera emblematica, alla “cura che (ancora) non c’è”. Se da un lato l’arrivo del Covid-19 ha incrementato l’utilizzo della telemedicina e in questi mesi si è registrato un parziale recupero delle attività di screening e delle vaccinazioni dopo i mesi più bui dell’emergenza, su diversi fronti l’andamento continua non essere positivo. D’altronde già a giugno l’Istat rilevava 2 milioni di prestazioni indifferibili in meno (-7%) erogate in Italia nel 2020 rispetto all’anno precedente, mentre ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) È un eterno ritorno quello dell’emergenza liste di attesa per iitaliani. Da quando la pandemia è iniziata sono aumentati rinvii e disdette per i malati non, mentre 1 paziente su 5 è costretto a rinunciare alle cure per motivi economici. A dirlo sono i dati dell’ultimo rapporto sulla cronicità di Cittadinanzattiva dedicato, in maniera emblematica, alla “cura che (ancora) non c’è”. Se da un lato l’arrivo del-19 ha incrementato l’utilizzo della telemedicina e in questi mesi si è registrato un parziale recupero delle attività di screening e delle vaccinazioni dopo i mesi più bui dell’emergenza, su diversi fronti l’andamento continua non essere positivo. D’altronde già a giugno l’Istat rilevava 2 milioni di prestazioni indifferibili in meno (-7%) erogate in Italia nel 2020 rispetto all’anno precedente, mentre ...

