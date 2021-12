I Milanesi hanno ereditato la tradizione napoletana del caffè sospeso adattandola alle loro tradizioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dolci di Natale, le novità 2021 guarda le foto Milan col coeur in man. Anche quest’anno, dal 7 al 21 dicembre, in diverse pasticcerie di Milano si potrà lasciare nei negozi il “panettone sospeso”, consentendo a chi non ha la possibilità di acquistarne uno di poter celebrare il Natale con il dolce più tradizionale. Per ogni panettone lasciato “in sospeso”, le pasticcerie ne aggiungeranno un altro, raddoppiando così la donazione. L’iniziativa è in attivo dal 2019, e ha incrementato il numero di pasticcerie coinvolte: quest’anno saranno infatti 16 le aziende dolciarie – per un totale di 26 ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dolci di Natale, le novità 2021 guarda le foto Milan col coeur in man. Anche quest’anno, dal 7 al 21 dicembre, in diverse pasticcerie di Milano si potrà lasciare nei negozi il “panettone”, consentendo a chi non ha la possibilità di acquistarne uno di poter celebrare il Natale con il dolce più tradizionale. Per ogni panettone lasciato “in”, le pasticcerie ne aggiungeranno un altro, raddoppiando così la donazione. L’iniziativa è in attivo dal 2019, e ha incrementato il numero di pasticcerie coinvolte: quest’anno saranno infatti 16 le aziende dolciarie – per un totale di 26 ...

