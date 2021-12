(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ancora un altro no. Per 25 anni, dopo la vittoria con "Fiumi di parole" al Festival di Sanremo, inon sono stati ammessi tra i big dell'Ariston. Il conduttoreha risposto: "Meglio lavorare che lamentarsi". Il duo musicale, composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, affida ad askanews la replica: "Sia ben chiaro, non è un attacco o una polemica contro- afferma Fabio - ma ci avrebbe veramente fatto piacere poter calcare il palco di Sanremo, dopo 25 anni dalla vittoria. Poteva essere il coronamento di un sogno; non è una polemica che abbiamo voluto alzare, solo una richiesta di chiarimento. Noi continuiamo a sognare".http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2021/12/202112160036 ...

Non ce l'abbiamo con Amadeus, anche lui ci chiese una volta nel 2018 come mai tutta la polemica nei confronti die noi rispondemmo che non si sapeva'. 'Al di là del fatto della scelta delle ...Invece lui e Donnarumma hanno rilasciato "fiumi di parole" come io sono scappati dalla finestra?' e infine: 'Con le ca... che dice Raiola al prossimo giro i fischi saranno di più. Indegno, ...Almeno una volta in questi 25 anni. I Jalisse ci tengono a segnalare la loro discografia, a dimostrazione del lavoro svolto in 30 anni di carriera: https://jalisseduo.wordpress.com/discografia-complet ...Mercoledì, 15 dicembre 2021 Home > aiTv > I Jalisse rispondono ad Amadeus: "Sappiamo cosa è il lavoro duro" Roma, 15 dic. (askanews) - Ancora un altro no. Per 25 anni, dopo la vittoria con "Fiumi di p ...