I Goonies diventano una serie tv su Disney+

(Di giovedì 16 dicembre 2021) I fan de Ipotrebbero dover ringraziarese laispirata al celebre film dell'85 diventerà una realtà. Anzi, il ringraziamento dovrebbe essere confermato, poiché l'intervento della piattaforma streaming de la casa di Topolino è cosa certa, un salvataggio ormai ispirato. Sono passati quasi due anni da quando era stato annunciato il progetto di una versione televisiva de Ida parte di Fox Tv, nel maggio 2020, anno in cui ricorrevano i 35 anni della pellicola diretta da Richard Donner sulla sceneggiatura di Chris Columbus da un soggetto di Steven Spielberg, anche produttore del film. Circa un anno dopo, è giunta la notizia che metteva fine alle aspettative dei fan: la Fox aveva cancellato la, senza dare troppe spiegazioni. Poi, come una sorta di miracolo di Natale (del ...

