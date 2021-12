(Di giovedì 16 dicembre 2021) Al microfono ci si alterna. Cinque minuti a testa, con tanto di schermo che segna il tempo. “Un modello fichissimo, meglio di una partita di Champions”, diceche ascolta seduto in mezzo al pubblico. Mentre il suo predecessore appollaiato sullo sgabello fa da presentatore. Poi dopo avere presentato ilospite, si alza e si va a sedere tra altri due oratori di giornata. Uno è Valerio Carrocci, volto, voce e mente dei cinema in piazza – finanziati anche dalla Regione Lazio di- e oggi della Sala Troisi. L’altra è la giovane giornalista Cecilia Sala. Oltre a loro gli interventi under 30 riempiono quasi del tutto la sca. C’è lassima consigliera del II municipio e responsabile degli enti territoriali Nastassja Habdank, l’attore, tra i personaggi della serie Skam Italia, ...

zazoomblog : I giovani di Zinga per un nuovo Pd. Letta: “Con le Agorà vi potete prendere il partito - #giovani #Zinga #nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : giovani Zinga

L'assemblea dem ieri a Roma: 'Non aspettate che un capobastone vi prenda come assistente e vi candidi in Parlamento. Alle 100 proposte che avranno più consenso sulla piattaforma daremo seguito. Se ...L'assemblea dem ieri a Roma: 'Non aspettate che un capobastone vi prenda come assistente e vi candidi in Parlamento. Alle 100 proposte che avranno più consenso sulla piattaforma daremo seguito. Se ...L'assemblea dem ieri a Roma: "Non aspettate che un capobastone vi prenda come assistente e vi candidi in Parlamento. Alle 100 proposte che avranno più consenso sulla piattaforma daremo seguito. Se sie ...