I dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia (Di giovedì 16 dicembre 2021) C'è stato un significativo aumento dei casi, dei decessi e dei ricoveri, e la situazione continua a essere grave nel Nord-Est Leggi su ilpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) C'è stato un significativo aumento dei casi, dei decessi e dei ricoveri, e la situazione continua a essere grave nel Nord-Est

Advertising

mara_carfagna : In CdM abbiamo scelto la via della sicurezza a tutela della salute dei cittadini, della ripresa dell’economia, di u… - PagellaPolitica : ?? PINOCCHIO ANDANTE PER ROBERTO CINGOLANI ?? Secondo il ministro della Transizione ecologica, il digitale produrrebb… - istsupsan : ?? #COVID19, #VARIANTE #DELTA LARGAMENTE DOMINANTE, 0,19% CAMPIONI POSITIVO A #OMICRON (4 CASI) ???S. Brusaferro: '… - Vittori48044829 : RT @quotidianopiem: Tutti i dati sugli inquinanti a Beinasco dopo l’incendio della Demap - quotidianopiem : Tutti i dati sugli inquinanti a Beinasco dopo l’incendio della Demap -