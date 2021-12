I dati Agenas non dicono che in Italia «il 90 per cento di letti di terapia intensiva è libero»

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 15 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Tu, che mi stai leggendo, dico a te. Si, proprio a te. Il tuo compito come resistente sarà di condividere questa foto dappertutto sui tuoi social. Questa è l’occupazione terapie intensive inal 14 dicembre 2021. Siamo al 10% dioccupati. Ovvero il 90% didi. Il governo Draghi sta per prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. Quale emergenza è avere il 90% dei posti diLIBERI? Vi stanno truffando e lo stanno facendo perché i politici sono corrotti. Diffondete questa notizia dovunque, specie con chi ha ( a torto ) paura». Come fonte viene linkata una pagina del sito dell’Agenzia nazionale per i servizi ...

A livello nazionale, al 14 dicembre (in base ai), il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid è dell'11,9% nei reparti di area medica e del 9,5% in area critica. La provincia ...Resta delicata la situazione in Alto Adige sul fronte dell' emergenza Covid , i tassi di occupazione dei posti letto è intorno al 18% in area non critica e in terapia intensiva (- Agenzia ...Aumentano i contagi e l’incidenza dei casi ogni centomila abitanti in Lombardia: a rivelarlo i dati di Fondazione Gimbe ...Contagi in salita da due mesi, verso pericolosa congestione degli ospedali: nell'ultima settimana +11% in terapia intensiva. L'incidenza supera i 250 casi per 100mila abitanti in 26 province ...