How I Met Your Father: il trailer della nuova serie (Di giovedì 16 dicembre 2021) A gennaio debutterà su Hulu la serie How I Met Your Father, ecco il trailer e il poster dello spinoff della comedy cult. How I Met Your Father arriverà il 18 gennaio sugli schermi di Hulu e online sono stati condivisi il trailer e il poster che introducono i protagonisti degli episodi della nuova comedy. Il video mostra la protagonista mentre racconta ai propri figli come ha incontrato il loro padre, dando quindi spazio ai problemi sentimentali e quotidiani di un gruppo di amici che cerca di trovare l'amore e il proprio posto nel mondo. La serie How I Met Your Father è stata scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger e avrà l'attrice Hilary Duff impegnata come ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) A gennaio debutterà su Hulu laHow I Met, ecco ile il poster dello spinoffcomedy cult. How I Metarriverà il 18 gennaio sugli schermi di Hulu e online sono stati condivisi ile il poster che introducono i protagonisti degli episodicomedy. Il video mostra la protagonista mentre racconta ai propri figli come ha incontrato il loro padre, dando quindi spazio ai problemi sentimentali e quotidiani di un gruppo di amici che cerca di trovare l'amore e il proprio posto nel mondo. LaHow I Metè stata scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger e avrà l'attrice Hilary Duff impegnata come ...

Hilary Duff è sexy per un party Hilary Duff Hialry Duff sfodera il suo lato più sexy con un look decisamente prorompente. L'attrice, che attualmente è impegnata sul set di How I Met Your Father , ha condiviso sui social alcuni scatti che la ritraggono tirata a lucido, pronta per una serata fuori. A comporre la sua mise un abito portafoglio color panna, caratterizzato da ...

How I Met Your Father: rivelata la data d'uscita

Hilary Duff and Kim Cattrall Star in the 'How I Met Your Father' Trailer CBS’s How I Met Your Mother (HIMYM) ended more than seven years ago, but fans who miss Robin, Barney, Ted, Lily, and Ted—and are also really bummed the Lizzie McGuire Disney+ reboot didn’t happen—are ...

