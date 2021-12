House of Gucci, Lady Gaga: "Una psichiatra stava sempre con me sul set" (Di giovedì 16 dicembre 2021) La protagonista di House of Gucci, Lady Gaga, ha raccontato a Variety di aver avuto sempre a disposizione una psichiatra durante le riprese sul set del film in cui interpreta Patrizia Reggiani. Il ruolo da protagonista in House of Gucci è costato a Lady Gaga un periodo di convivenza di circa nove mesi con il personaggio di Patrizia Reggiani. La pop star ha dichiarato di aver scavato nell'abisso della sua psiche e di aver avuto bisogno della presenza quotidiana di una psichiatra sul set del film per superare i suoi traumi. Nel corso di un'intervista con Variety, Lady Gaga ha parlato per la prima volta delle difficoltà incontrate con l'interpretazione del personaggio di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) La protagonista diof, ha raccontato a Variety di aver avutoa disposizione unadurante le riprese sul set del film in cui interpreta Patrizia Reggiani. Il ruolo da protagonista inofè costato aun periodo di convivenza di circa nove mesi con il personaggio di Patrizia Reggiani. La pop star ha dichiarato di aver scavato nell'abisso della sua psiche e di aver avuto bisogno della presenza quotidiana di unasul set del film per superare i suoi traumi. Nel corso di un'intervista con Variety,ha parlato per la prima volta delle difficoltà incontrate con l'interpretazione del personaggio di ...

