House of Gucci | la recensione | un’apoteosi cafonal che è quasi sublime Avete presente quello che ha detto Tom Ford del film?

"Nel nome del padre, del figlio, della famiglia Gucci". Dentro questo segno della croce blasfemo – già frase iconica – si racchiude perfettamente tutto il cattivo gusto di House of Gucci, l'attesissimo film di Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci. È una Lady Gaga magnificamente a suo agio nei panni di Patrizia Reggiani a pronunciare queste parole, intrise di brama di potere, lusso, superbia, vanità ed efferatezza. La pellicola più attesa dell'anno, quella che ha già fatto schizzare vertiginosamente le vendite della Maison, scatenando la ricerca di pezzi Gucci nei circuiti del vintage, è un capolavoro grandioso di grottesco. Il trionfo del kitsch che si fa chic. un'apoteosi del cafonal con degenerazioni nel trash che potrebbe ...

