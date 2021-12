House of Gucci, il cinema tarocco di Ridley Scott colpisce ancora (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il cinema di Ridley Scott, e nella fattispecie House of Gucci, può essere banalmente riassunto proprio in una sequenza del film sulla saga spicciola del marchio della moda (che fu) italiano. Il momento è quello in cui Patrizia Reggiani (Lady Gaga, incassata tra le spalle da inizio a fine film) scopre che la domestica dell’appartamento principesco suo e di Maurizio Gucci (Adam Driver) sfodera una borsetta con il marchio di famiglia (acquisita, per lei). Ma come, dice la Reggiani/Lady, riesci a comprarti una borsa Gucci con quella miseria che ti do per pulire i cessi? E la cameriera risponde un po’ come la Mammy di Via col Vento: ma signora non lo sa, giù all’angolo vendono borsa Gucci tarocca! Ecco che Reggiani/Lady si fa la sua passeggiata tra vu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ildi, e nella fattispecieof, può essere banalmente riassunto proprio in una sequenza del film sulla saga spicciola del marchio della moda (che fu) italiano. Il momento è quello in cui Patrizia Reggiani (Lady Gaga, incassata tra le spalle da inizio a fine film) scopre che la domestica dell’appartamento principesco suo e di Maurizio(Adam Driver) sfodera una borsetta con il marchio di famiglia (acquisita, per lei). Ma come, dice la Reggiani/Lady, riesci a comprarti una borsacon quella miseria che ti do per pulire i cessi? E la cameriera risponde un po’ come la Mammy di Via col Vento: ma signora non lo sa, giù all’angolo vendono borsatarocca! Ecco che Reggiani/Lady si fa la sua passeggiata tra vu ...

