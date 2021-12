House of Gucci. 8 cose da sapere prima di vedere il film (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con l’uscita nelle sale italiane il 16 dicembre, House of Gucci è già il blockbuster più discusso dell’inverno 2021. Il film di Ridley Scott racconta la storia d’amore tra Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, finita con un omicidio e una condanna a 26 anni. Camp, chiassoso, volutamente esagerato, lo si ama o lo si odia. Uno spaccato della storia della famiglia giunta alla terza generazione, tra conflitti e faide interne, e degli alti e bassi del brand dagli anni 70 ai 90. Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani Photo credit: Fabio Lovino © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. Lady Gaga nei panni della Vedova Nera (il nome della stampa americana per la Reggiani), Adam Driver nei panni del pupillo della maison, poi Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek… il cast stellare è ultra ... Leggi su amica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con l’uscita nelle sale italiane il 16 dicembre,ofè già il blockbuster più discusso dell’inverno 2021. Ildi Ridley Scott racconta la storia d’amore tra Maurizioe Patrizia Reggiani, finita con un omicidio e una condanna a 26 anni. Camp, chiassoso, volutamente esagerato, lo si ama o lo si odia. Uno spaccato della storia della famiglia giunta alla terza generazione, tra conflitti e faide interne, e degli alti e bassi del brand dagli anni 70 ai 90. Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani Photo credit: Fabio Lovino © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. Lady Gaga nei panni della Vedova Nera (il nome della stampa americana per la Reggiani), Adam Driver nei panni del pupillo della maison, poi Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek… il cast stellare è ultra ...

