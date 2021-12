Horizon Forbidden West | nuovo trailer incentrato sulle macchine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Undimostra nel dettaglio leche andremo ad affrontare durante la seconda avventura di Aloy Ormai è questione di mesi per l’uscita didi Guerrilla Games che ha ricevuto da poco unnuovepresenti nel gioco. Il video approfondisce quello che è stato già mostrato ai The Game Awards 2021, con maggiore focus sui vari tipi di creature che andremo ad incontrare. Sebbene Aloy abbia nuovi strumenti e abilità per affrontare al meglio le nuove bestie meccaniche, bisognerà prestare attenzione perché questi nemici risultano molto pericolosi, al di sopra di qualsiasi cosa ...

Nel corso delle recenti ore, Sony Interactive Entertainment insieme allo sviluppatore Guerrilla Games hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Horizon Forbidden West, titolo che giungerà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 18 febbraio 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5 . Recentemente uno dei protagonisti ai The Game Awards 2021 ...Un nuovo trailer di Horizon Forbidden West mostra nel dettaglio le macchine che andremo ad affrontare durante la seconda avventura di Aloy.Come sappiamo, Horizon Forbidden West avrà luogo (come da titolo) nell'ovest proibito. Una zona che, come abbiamo avuto modo ...