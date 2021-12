“Haaland ha detto addio”: se ne va a gennaio, la destinazione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il futuro di Erling Haaland appare ormai sempre più lontano dal Borussia Dortmund: tre le pretendenti sul fenomeno norvegese. Erling Haaland, fenomeno norvegese classe 2000, è il sogno per il reparto offensivo di numerosi club europei. Il suo futuro, infatti, sembra ormai essere segnato e ogni giorno di più lontano dal club che ha mostrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il futuro di Erlingappare ormai sempre più lontano dal Borussia Dortmund: tre le pretendenti sul fenomeno norvegese. Erling, fenomeno norvegese classe 2000, è il sogno per il reparto offensivo di numerosi club europei. Il suo futuro, infatti, sembra ormai essere segnato e ogni giorno di più lontano dal club che ha mostrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SciabolataFFP : Come già detto fossi nella Juve valuterei di non riscattare Morata, ed eventualmente non rinnovare Dybala, per conc… - Manu83449580 : Nei video degli allenamenti si vede che Erling si allena tantissimo sui colpi di testa, Rose in conferenza aveva pr… - interchannel_ic : News ??Ag.#Adeyemi: 'Abbiamo detto no a #Inter, #Real, #Barcellona: Karim vuole giocare in #Bundesliga'. Probabilmen… - MatthijsPog : Al Chirenguito hanno detto che Haaland vuole il Barca. Io c'è lo vedo, può diventare una bandiera lì. - Mr_Mbb : @pap1pap Raiola ha detto che magari prendono Haaland -