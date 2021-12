Gucci contro Gucci: “La narrazione di House of Gucci non è accurata” (Di giovedì 16 dicembre 2021) A quanto sembra, in base alle parole degli eredi di Aldo Gucci, quella del film è una “narrazione non accurata”. House of Gucci racconta in maniera veritiera le vicende della casa di moda italiana? Secondo gli eredi Gucci no House of Gucci, che uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre, è tratto dal libro scritto nel 2002 da Sara Gay Forden, e si presenta come “ispirato a una storia vera”. Il film di Ridley Scott si basa sulla storia di Maurizio Gucci, capo della casa di moda Gucci tra gli anni Ottanta e Novanta, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) A quanto sembra, in base alle parole degli eredi di Aldo, quella del film è una “non”.ofracconta in maniera veritiera le vicende della casa di moda italiana? Secondo gli eredinoof, che uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre, è tratto dal libro scritto nel 2002 da Sara Gay Forden, e si presenta come “ispirato a una storia vera”. Il film di Ridley Scott si basa sulla storia di Maurizio, capo della casa di modatra gli anni Ottanta e Novanta, ...

