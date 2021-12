Guai per Sarri: il titolare rischia di saltare il Genoa! (Di giovedì 16 dicembre 2021) Allarme per Sarri in casa Lazio. Il titolare oggi non si è allenato. Ed è in serio pericolo la sua presenza per il prossimo turno di campionato contro il Genoa. Come riporta lalaziosiamonoi.it, il calciatore oggi non è sceso in campo a causa di alcuni malori fisici. Sarri, pericolo Immobile: il bomber potrebbe saltare il Genoa! Lazio, Sarri, Immobile In vista della partita di domani contro il club ligure, Sarri ha scoperto che un suo titolarissimo potrebbe non esserci. I biancocelesti hanno svolto l’allenamento di rifinitura e Ciro Immobile ha dato il suo forfait. Il motivo ufficiale è per dei problemi gastrointestinali. Bisogna capire l‘effettiva gravità del malore e se il bomber possa riuscire a smaltire la noia fisica. Ma, stando alle ultime ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Allarme perin casa Lazio. Iloggi non si è allenato. Ed è in serio pericolo la sua presenza per il prossimo turno di campionato contro il Genoa. Come riporta lalaziosiamonoi.it, il calciatore oggi non è sceso in campo a causa di alcuni malori fisici., pericolo Immobile: il bomber potrebbeilLazio,, Immobile In vista della partita di domani contro il club ligure,ha scoperto che un suo titolarissimo potrebbe non esserci. I biancocelesti hanno svolto l’allenamento di rifinitura e Ciro Immobile ha dato il suo forfait. Il motivo ufficiale è per dei problemi gastrointestinali. Bisogna capire l‘effettiva gravità del malore e se il bomber possa riuscire a smaltire la noia fisica. Ma, stando alle ultime ...

