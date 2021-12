Gruppi armati assediano il Governo di Tripoli. "In Libia non si vota" (Di giovedì 16 dicembre 2021) I signori della guerra libici non sembrano avere alcuna intenzione di lasciare il campo a un processo democratico e, a meno di dieci giorni dalle previste elezioni presidenziali che dovrebbero riportare la stabilità in Libia, fanno parlare le armi. Ieri, in tarda serata un gruppo di uomini armati ha circondato - senza per il momento entrarvi - la sede del Governo a Tripoli e l’ufficio del premier Abdul Hamid Dbeibah. Secondo alcune fonti, sarebbero entrati nel ministero della Difesa. Il presidente del Consiglio presidenziale, Mohammed al Menfi, ha richiesto l’intervento di forze di sicurezza e, riferiscono i media libici, insieme ad altri membri dello stesso Consiglio, è stato trasferito in un luogo sicuro dopo aver ricevuto informazioni sul piano delle milizie di assaltare le loro abitazioni. Parti della capitale ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) I signori della guerra libici non sembrano avere alcuna intenzione di lasciare il campo a un processo democratico e, a meno di dieci giorni dalle previste elezioni presidenziali che dovrebbero riportare la stabilità in, fanno parlare le armi. Ieri, in tarda serata un gruppo di uominiha circondato - senza per il momento entrarvi - la sede dele l’ufficio del premier Abdul Hamid Dbeibah. Secondo alcune fonti, sarebbero entrati nel ministero della Difesa. Il presidente del Consiglio presidenziale, Mohammed al Menfi, ha richiesto l’intervento di forze di sicurezza e, riferiscono i media libici, insieme ad altri membri dello stesso Consiglio, è stato trasferito in un luogo sicuro dopo aver ricevuto informazioni sul piano delle milizie di assaltare le loro abitazioni. Parti della capitale ...

Advertising

repubblica : Libia, gruppi armati circondano il palazzo del governo e l'ufficio del primo ministro a Tripoli [Vincenzo Nigro] - HuffPostItalia : Gruppi armati assediano il Governo di Tripoli. 'In Libia non si vota' - storiamilitare : Libia, gruppi armati circondano il palazzo del governo e l'ufficio del primo ministro a Tripoli - Dome689 : RT @pirata_21: #Libia, gruppi armati circondano il palazzo del governo e l'ufficio del primo ministro. Sta cosa del 'vaccineremo casa per c… - infoitinterno : Sale la tensione in Libia, gruppi armati hanno circondato il palazzo del primo ministro a Tripoli - Open -