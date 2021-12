Grave lutto per Deborah Compagnoni, la campionessa colpita da una terribile tragedia (Di giovedì 16 dicembre 2021) tragedia in Vafurva, il fratello dell’olimpionica Deborah Compagnoni è rimasto ucciso dopo essere stato travolto da una valanga. Jacopo, 40 anni, era una guida alpina esperta e maestro di sci. La valanga lo avrebbe sorpreso all’improvviso. A quanto si apprende da Adnkronos Compagnoni è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Sondalo, dove è morto per i traumi subiti. La tragedia si è verificata mentre Jacopo Compagnoni con un amico stava scendendo con gli sci d’alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2.850 metri di quota. L’altro uomo, rimasto illeso, ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato subito il 112. La centrale ha inviato sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e ha allertato le squadre della ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)in Vafurva, il fratello dell’olimpionicaè rimasto ucciso dopo essere stato travolto da una valanga. Jacopo, 40 anni, era una guida alpina esperta e maestro di sci. La valanga lo avrebbe sorpreso all’improvviso. A quanto si apprende da Adnkronosè stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Sondalo, dove è morto per i traumi subiti. Lasi è verificata mentre Jacopocon un amico stava scendendo con gli sci d’alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2.850 metri di quota. L’altro uomo, rimasto illeso, ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato subito il 112. La centrale ha inviato sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e ha allertato le squadre della ...

