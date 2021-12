Grande Fratello Vip: Soleil si sente male nella notte e poi si lascia andare ai singhiozzi per Alex Belli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono giorni difficili per Soleil Sorge, dopo l’uscita di Alex Belli dalla Casa del Grande Fratello Vip insieme alla moglie Delia Duran, per l’ex corteggiatrice di Uomini&Donne non sono giorni facili. Non solo il mal di stomaco, anche un piccolo crollo emotivo che ha preoccupato i fan nelle scorse ore. Altri invece si sono scatenati contro il suo personaggio anche duramente. Soleil ha infatti avuto un piccolo crollo emotivo e si è lasciata andare a singhiozzi e confidenze con Biagio D’Anelli. Soleil Sorge sta male: piange e parla di Alex Belli Tutto sarebbe iniziato nella notte, Soleil si sarebbe ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono giorni difficili perSorge, dopo l’uscita didalla Casa delVip insieme alla moglie Delia Duran, per l’ex corteggiatrice di Uomini&Donne non sono giorni facili. Non solo il mal di stomaco, anche un piccolo crollo emotivo che ha preoccupato i fan nelle scorse ore. Altri invece si sono scatenati contro il suo personaggio anche duramente.ha infatti avuto un piccolo crollo emotivo e si ètae confidenze con Biagio D’Anelli.Sorge sta: piange e parla diTutto sarebbe iniziatosi sarebbe ...

