Grande Fratello Vip | la mamma di Soleil Sorge parla del fidanzato della figlia Carlo Domingo | «La aspetta a Milano»

Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, è stata intervistata ieri sera a Casa Chi; la donna ha risposto ad alcune domande su sua figlia, sul suo fidanzato Carlo Domingo e ovviamente sul rapporto con Alex Belli.

