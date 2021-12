Gotham Knights, la nuova serie sull’universo DC (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’universo della DC Comics è in continua espansione. Negli ultimi tempi, infatti, abbiamo assistito all’arrivo sul piccolo e sul grande schermo di nuovi eroi ed eroine tratti direttamente dai fumetti della nota casa di produzione. Tra questi annoveriamo Batwoman, Wonder Woman, Acquaman e molti altri. Tuttavia, pare che le novità non siano ancora finite. Stando alle più recenti news, il network The CW starebbe sviluppando una serie televisiva basata sul fumetto Gotham Knights che andrebbe ad arricchire ulteriormente l’immaginario dell’Arrowverse! Nuovi supereroi in arrivo in una Gotham senza Cavaliere Oscuro Per quanto ne sappiamo, la storia non avrà nulla a che vedere con le precedenti già ambientate in quel di Gotham. Si tratterà di una trama a sé stante, che seguirà le avventura del figlio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’universo della DC Comics è in continua espansione. Negli ultimi tempi, infatti, abbiamo assistito all’arrivo sul piccolo e sul grande schermo di nuovi eroi ed eroine tratti direttamente dai fumetti della nota casa di produzione. Tra questi annoveriamo Batwoman, Wonder Woman, Acquaman e molti altri. Tuttavia, pare che le novità non siano ancora finite. Stando alle più recenti news, il network The CW starebbe sviluppando unatelevisiva basata sul fumettoche andrebbe ad arricchire ulteriormente l’immaginario dell’Arrowverse! Nuovi supereroi in arrivo in unasenza Cavaliere Oscuro Per quanto ne sappiamo, la storia non avrà nulla a che vedere con le precedenti già ambientate in quel di. Si tratterà di una trama a sé stante, che seguirà le avventura del figlio di ...

Advertising

SkyTG24 : Gotham Knights, la nuova serie tv DC in lavorazione - ArrowverseITA : #gothamknights: #thecw annuncia l'arrivo di una serie TV ispirata al fumetto della #dccomics... - _ComicsUniverse : Il team creativo di #Batwoman lavorerà alla serie #TVBatmanGothamKnights per il network The CW. Ecco la prima sinos… - JustNerd_IT : #Batman: Gotham Knights, annunciata la #SerieTV sulla Bat-famiglia - Leggi l'articolo completo su:… - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: Bruce Wayne è stato ucciso. In sviluppo una serie tv ambientata in una Gotham City senza un Cavaliere Oscuro a proteggerl… -