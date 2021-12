Good Omens 2: Jon Hamm farà parte del cast (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'attore Jon Hamm ritornerà nel cast di Good Omens 2 e la produzione ha annunciato anche dei nuovi arrivi. Good Omens 2 avrà nel proprio cast anche Jon Hamm, al suo ritorno nello show ispirato al romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett, e due new entry che interpreteranno degli angeli. Il rinnovo dello show con star Michael Sheen e David Tennant era stato annunciato da Amazon in estate. Nel cast della seconda stagione di Good Omens ci saranno quindi Liz Carr (Devs) nella parte di Saraqael, mentre Quelin Sepulveda (Havoc) avrà la parte di Muriel. Shelley Conn (Bridgerton) farà inoltre parte del cast con la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'attore Jonritornerà neldi2 e la produzione ha annunciato anche dei nuovi arrivi.2 avrà nel proprioanche Jon, al suo ritorno nello show ispirato al romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett, e due new entry che interpreteranno degli angeli. Il rinnovo dello show con star Michael Sheen e David Tennant era stato annunciato da Amazon in estate. Neldella seconda stagione dici saranno quindi Liz Carr (Devs) nelladi Saraqael, mentre Quelin Sepulveda (Havoc) avrà ladi Muriel. Shelley Conn (Bridgerton)inoltredelcon la ...

