Gli ultimi due capitoli di "Gomorra": anticipazioni sul gran finale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Arrivati quasi al finale della serie Sky Gomorra, possiamo confermare che la quinta stagione non promette beatificazione. I protagonisti si mostrano per quello che sono realmente. Sono criminali, e Genny Savastano (Salvatore Esposito) non è più colui che cerca di proteggere la sua famiglia, come anche Ciro Di Marzio (Marco D'Amore). Infatti, l'Immortale, non appare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

