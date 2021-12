Givova | il grande successo del brand dei VIP

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Givova grande

...sostegno importante a questo progetto solidale è stato dato dal "Charity Christmas Padel by",...merito ai founders della Fondazione, per una manifestazione unica nel suo genere, perché è ......sostegno importante a questo progetto solidale è stato dato dal "Charity Christmas Padel by",...merito ai founders della Fondazione, per una manifestazione unica nel suo genere, perché è ...Il brand dei VIP, nato nel 2008 da un'intuizione del presidente Giovanni Acanfora, e dedicato all'abbigliamento sportivo più innovativo ...Campioni di calcio, ma anche sul campo di Padel, Paolo Cannavaro e Ciro Ferrara non scherzano, vincendo così la prima edizione del "Charity Christmas Padel ...