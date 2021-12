Giustizia, Conte: terzietà giudici caposaldo, stop porte girevoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) "terzietà e indipendenza della magistratura sono i nostri irrinunciabili capisaldi. Il giudice deve essere e apparire terzo: perciò diciamo stop alle porte girevoli! Se un magistrato viene eletto poi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) "e indipendenza della magistratura sono i nostri irrinunciabili capisaldi. Il giudice deve essere e apparire terzo: perciò diciamoalle! Se un magistrato viene eletto poi ...

Advertising

Piero43 : @falce_e A me non piace che uno come Magi si rivolga così a Conte..uno che accetta le firme di Salvini e Renzi per… - anglotedesco : Renzi va dai pm: «Voglio giustizia» Conte: rispetti i giudici - QuintilioC : @spighissimo Sicuri? Gli italiani amavano Conte e continuano ad amarlo la putrida Casta che ama la corruzione ha vo… - InfinitoIsacco : RT @Antonella_O_O: @TeresaBellanova Conte, vigliaccamente tradito (insieme agli italiani) da due ministre mute, ha la fedina penale pulita,… - InfinitoIsacco : RT @MagnaGrecia76: @TeresaBellanova Allora cara teresina, come sempre il sistema rondolino le è caro. 1 Conte non è stato mai sconfitto in… -