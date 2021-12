Giudici onorari, quell’emendamento è incostituzionale, pronto il ricorso alla Ue. Il documento della protesta (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’emendamento del Governo alla legge di Bilancio nella quale si consente “l’eventuale conferma in servizio dei Giudici cosiddetti onorari in regime transitorio, previo superamento (a domanda) di una procedura valutativa, su base circondariale, a cui verranno sottoposti nel triennio 2022-2024” non soltanto non pone rimedio “alle problematiche evidenziate nella costituzione in mora citata” ma “mortifica ulteriormente i Giudici di Pace in servizio, azzerandone, tra l’altro, espressamente qualsiasi diritto pregresso e, nei fatti, ogni diritto futuro (non sono previsti Tfr e, stante l’età di tutti i facenti parte della categoria, non è possibile il raggiungimento minimo contributivo per il conseguimento della pensione di anzianità)”. E quanto si legge in un corposo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’emendamento del Governolegge di Bilancio nella quale si consente “l’eventuale conferma in servizio deicosiddettiin regime transitorio, previo superamento (a domanda) di una procedura valutativa, su base circondariale, a cui verranno sottoposti nel triennio 2022-2024” non soltanto non pone rimedio “alle problematiche evidenziate nella costituzione in mora citata” ma “mortifica ulteriormente idi Pace in servizio, azzerandone, tra l’altro, espressamente qualsiasi diritto pregresso e, nei fatti, ogni diritto futuro (non sono previsti Tfr e, stante l’età di tutti i facenti partecategoria, non è possibile il raggiungimento minimo contributivo per il conseguimentopensione di anzianità)”. E quanto si legge in un corposo ...

