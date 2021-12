Giornata Spazio, siglato accordo tra Esa e Ministero Innovazione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il settore aerospaziale è sempre più cruciale e strategico sia dal punto di vista della ricerca scientifica sia da quello industriale, la cosiddetta "new space economy". Lo hanno ribadito, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il settore aerospaziale è sempre più cruciale e strategico sia dal punto di vista della ricerca scientifica sia da quello industriale, la cosiddetta "new space economy". Lo hanno ribadito, in ...

Advertising

Link4Universe : Ho visto satelliti dal vivo!! Oggi, per la giornata nazionale dello spazio, sono stato in visita alla più important… - Focus_it : Il #16dicembre è la prima Giornata nazionale dello #Spazio. ? Ecco perché (e come) si celebra:… - CosenzaChannel : L'annuncio di Colao oggi alle celebrazioni all'Asi: 'Sarà una costellazione per l'Osservazione della Terra, tempi s… - FilippoAstone : Giornata nazionale dello Spazio: #Sitael gioca un ruolo da protagonista La #NewSpaceEconomy è un nuovo motore strat… - carlo_magnani : RT @OrianoGiovanel2: In occasione della giornata dello Spazio torno a pubblicare il volo Sputnik il rivoluzionario Comunisti sulle ali di… -