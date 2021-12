Gigi D' Alessio | il risveglio è drammatico | la notizia che getta tutti nello sconforto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Qualche settimana fa molti italiani erano convinti che Natale e Capodanno in Italia sarebbero stati all'insegna della normalità totale, come nel 2019 e gli anni precedenti. Purtroppo non sarà così: la variante Omicron, da poco scoperta, sta facendo aumentare i casi e, seppur in maniera contenuta rispetto a dodici mesi fa, anche i ricoveri in ospedale. L'effetto del vaccino non è quello risolutivo sperato ma sta quantomeno mitigando il problema. Anche il freddo intenso, che cambia le abitudini degli italiani, sta giocando il suo ruolo nella diffusione del contagio. Alcune regioni da inizio dicembre sono già passate in giallo e se i numeri non dovessero migliorare, rischiano perfino l'arancione da gennaio.Insomma, la situazione non è tragica come nel 2020 ma c'è tanta preoccupazione in giro. Non è un caso che in alcune regioni siano state vietate le feste in piazza per i giorni del 24 e ...