Gianni Morandi era vicino alla depressione poi l’annuncio di Amadeus

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Non c’è più posto per lanella vita di, Jovanotti è stato il primo a tendergli una mano a tirarlo fuori, poi è arrivato ancheai microfoni di Oggi è un altro giorno ricorda con poche parole il brutto periodo che ha attraversato e ricorda il giorno in cui Jovanotti gli ha dato “L’allegria” e sempre lui gli ha dato la voglia di tentare ancora una volta con il festival di Sanremo. Tutto questo fa dimenticare al cantante di Monghidoro il periodo del covid e l’incidente, situazioni che l’avevano portato vicinissimo. Racconta anche questo, inutile nasconderlo. La mano non ha ancora ripreso la sua funzionalità, l’artista ha sempre il tutore che ...

Advertising

fattoquotidiano : L'INTERROGATORIO | Gianni Mion, storico n. 1 della holding di famiglia: “Sapevano che il viadotto aveva un difetto… - IlContiAndrea : Gianni Morandi emozionato come un ragazzino #SanremoGiovani #Sanremo2022 - sempreunpomars : RT @wildrouche: TL crollata per Massimo Ranieri e Gianni Morandi praticamente la situazione che ci sarebbe stata negli anni '70 se fosse es… - soundsblogit : Gianni Morandi partecipa a Sanremo 2022 con ‘Apri tutte le porte’ - luca_barra : Quanto bene a Gianni Morandi #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

... Festival che Iva Zanicchi ha già vinto 3 volte, Iva sarà insieme Insieme a Iva ci sono altri due grandi della musica italiana Massimo Ranieri e: 'Io, Ranieri esiamo in quota ...Poi il brano scritto da Jovanotti perdal titolo 'Apri tutte le porte', e ' Duecentomila or e' che segna invece il debutto all'Ariston di Ana Mena , e anche ' O forse sei tu ' che farà ...Non c’è più posto per la depressione nella vita di Gianni Morandi, Jovanotti è stato il primo a tendergli una mano a tirarlo fuori, poi è arrivato anche Amadeus. Gianni Morandi ai microfoni di Oggi è ...Quote San Remo 2022, uscita la lista ufficiale dei cantanti, i bookmakers hanno stilato le lavagne dei favoriti al Festival.