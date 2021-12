(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo l’uscita di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno espresso il loro punto di vista.Antinolfi ha trovato in Miriana Trevisan un’ottima alleata perreSorge.: “Dala” Vi dirò che io mi sento al 100% dalladi Alex. – riportano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Monky_2405 : ORA Alex ha PURE ragione. Soleil non è una vittima, ma è sicuramente più umana di Alex, che ha “venduto” con sua “… - blogtivvu : Gianmaria sparla Soleil: “Da oggi la nominerò sempre!” e poi difende Delia “unica parte lesa di questa soap opera”… - ParliamoDiNews : Gianmaria sparla di Soleil: `Io la nominerò! Alex ha ragione al 100%` #gianmaria #sparla #soleil #nominerò #alex… - zazoomblog : Gianmaria sparla di Soleil: “Io la nominerò sempre! Alex ha ragione al 100% Delia è l’unica vittima” - #Gianmaria… - StraNotizie : Gianmaria sparla di Soleil: “Io la nominerò sempre! Alex ha ragione al 100%, Delia è l’unica vittima” -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria sparla

Zazoom Blog

Soleil: "Da oggi la nominerò sempre!" Vi dirò che io mi sento al 100% dalla parte di Alex. - riportano i colleghi di Biccy - Non esiste una vittima in questa storia. Hanno sguazzato ...Se in questi giorni i vipponi si stanno stringendo intorno alla Sorge ("vedova" del suo man),ha trovato un'alleata nella vera antagonista di Soleil, Miriana Trevisan . I due si sono ...Gianmaria Antinolfi sparla Soleil: “Da oggi la nominerò sempre!” e poi difende Delia Duran “unica parte lesa di questa soap opera”.GF Vip Soleil Sorge: Carmen Russo e la showgirl Miriana Trevisan non sono d'accordo sulla totale innocenza della Sorgè nella storia ...