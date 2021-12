Gianmaria sparla di Soleil: “Io la nominerò sempre! Alex ha ragione al 100%, Delia è l’unica vittima” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge è molto simile ad una corsa sulle montagne russe. Amore, odio, attrazione, cattiverie e poi un po’ di tregua, dopo qualche giorno di pace la gieffina la scorsa settimana ha attaccato gratuitamente il coinquilino e da quel momento le cose sono precipitate. Lunedì scorso il napoletano se l’è presa anche con Sophie Codegoni, colpevole di aver consolato Soleil mentre lui stava annunciando che sarebbe rimasto in gioco. Se in questi giorni i vipponi si stanno stringendo intorno alla Sorge (“vedova” del suo man), Gianmaria ha trovato un’alleata nella vera antagonista di Soleil, Miriana Trevisan. I due si sono appartati in camera ed hanno detto la loro sul triangolo formato da Alex, Delia e ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il rapporto traAntinolfi eSorge è molto simile ad una corsa sulle montagne russe. Amore, odio, attrazione, cattiverie e poi un po’ di tregua, dopo qualche giorno di pace la gieffina la scorsa settimana ha attaccato gratuitamente il coinquilino e da quel momento le cose sono precipitate. Lunedì scorso il napoletano se l’è presa anche con Sophie Codegoni, colpevole di aver consolatomentre lui stava annunciando che sarebbe rimasto in gioco. Se in questi giorni i vipponi si stanno stringendo intorno alla Sorge (“vedova” del suo man),ha trovato un’alleata nella vera antagonista di, Miriana Trevisan. I due si sono appartati in camera ed hanno detto la loro sul triangolo formato dae ...

