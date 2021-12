GFVip Alex Belli torna sui social, la prima condivisione dopo la squalifica: c'è anche Delia Duran (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alex Belli dopo la squalifica al Grande Fratello Vip torna sui social con la moglie Delia Duran . Delia era entrata nel reality per la terza volta per lasciare Alex a causa della sua vicinanza all'... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021)laal Grande Fratello Vipsuicon la moglieera entrata nel reality per la terza volta per lasciarea causa della sua vicinanza all'...

Advertising

GrandeFratello : “Non sapevo più come mentire per continuare a coprire Alex” #GFVIP - GrandeFratello : Alex non ha rispettato il distanziamento e deve abbandonare ufficialmente la Casa di #GFVIP. - GrandeFratello : Samy diretto su Alex: ecco il suo pensiero sul suo rapporto con Soleil... #GFVIP - rihannaewendy : #gfvip ma veramente c'è gente che pensa che miriana sia diversa da soleil o Biagio sia diverso da alex belli sie… - 86_biancaneve : Preferisco il massaggio Watsu di Alex e Soleil in piscina a quello che sto vedendo adesso... ?? #gfvip -