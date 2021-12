GF Vip, una cosa del genere non si era MAI vista prima: sconcerto in diretta tv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Senza dubbio il 27esimo appuntamento del GF Vip sarà davvero difficile da dimenticare. Dopo la squalifica di Alex Belli, i suoi ex coinquilini hanno commesso un gesto che non è affatto passato inosservato: scopriamo di più. Al Grande Fratello Vip i colpi d scena non mancano mai, ma i telespettatori non avrebbero mai immaginato di assistere ad una scena così sconvolgente. Gli ex coinquilini di Alex Belli l’hanno fatta grossa: scopriamo cosa è accaduto. In questi ultimi mesi Alex Belli è stato il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso, anche se molto criticato, ha creato tantissime dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia, soprattutto per la sua storia con Soleil Sorge. Nella scorsa puntata, è accaduto l’impensabile. Alex Belli appena ha visto sua moglie Delia Duran per un confronto con lui, ha ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 17 dicembre 2021) Senza dubbio il 27esimo appuntamento del GF Vip sarà davvero difficile da dimenticare. Dopo la squalifica di Alex Belli, i suoi ex coinquilini hanno commesso un gesto che non è affatto passato inosservato: scopriamo di più. Al Grande Fratello Vip i colpi d scena non mancano mai, ma i telespettatori non avrebbero mai immaginato di assistere ad una scena così sconvolgente. Gli ex coinquilini di Alex Belli l’hanno fatta grossa: scopriamoè accaduto. In questi ultimi mesi Alex Belli è stato il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso, anche se molto criticato, ha creato tantissime dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia, soprattutto per la sua storia con Soleil Sorge. Nella scorsa puntata, è accaduto l’impensabile. Alex Belli appena ha visto sua moglie Delia Duran per un confronto con lui, ha ...

Advertising

Ladysoraya7 : @BITCHYFit Pensate davvero che solei mantiene le promesse????????una cretina comunque fate entrare sto Luca o comunque… - fIowerlian : e io devo pagare 500 euro vendere l'anima al diavolo accendere candele in chiesa promettere il mio primo genito a u… - Beatric04906159 : RT @Faustospinoso: @SiculaMente_ Cosa vuoi di più? Te lo chiedi anche? Vogliono trattarti come una persona qualunque, farti sentire niente.… - AngeloCiocca : RT @AngeloCiocca: Cosa fare se il papà va in trasmissione a @telelombardia_official con @giorgiacolombo10 con la piccola Viky? Beh, sicuram… - maya86dsl : RT @Faustospinoso: @SiculaMente_ Cosa vuoi di più? Te lo chiedi anche? Vogliono trattarti come una persona qualunque, farti sentire niente.… -