GF Vip | Rosalinda Cannavò attacca Soleil

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La belladurante l’ultima puntata di “Casa Chi” ha commentato cioè che sta accadendo attualmente nella casa più spiata d’Italia, e in particolar modo il comportamento diSorge. Ma cosa avrà detto l’attrice in merito? La bellaquest’anno ha deciso di mettersi alla prova e di condurre “Casa Chi” il format online del noto magazine diretto da Alfonso Signorini. Nel corso dell’ultima puntata di “Casa Chi”

... dicendo che l'attore è uscito dalla casa del Grande Fratellosenza salutare Soleil, " è stato un po' spiacevole a livello umano "., però, è intervenuta spezzando una lancia a favore ......cosa se non c'è - secondo me - alcun motivo di essere triste? La mamma di Soleil ha accusato Alex di essere uscito dalla Casa del GFsenza salutare la figlia e, anche in questo caso,è ...La bella Rosalinda Cannavò durante l’ultima puntata di “Casa Chi” ha commentato cioè che sta accadendo attualmente nella ...Alex Belli torna sui social dopo la squalifica al Grande Fratello Vip e canta per Delia Duran mentre nella casa Soleil Sorge continua a piangere e ...