Gf Vip, quanto guadagna Katia Ricciarelli ogni settimana nella casa? L'indiscrezione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sul web circola l'indiscrezione sul cachet di Katia Ricciarelli per ogni settimana che decide di rimanere in gioco: il suo sarebbe uno dei compensi più alti Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: '... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sul web circola l'sul cachet diperche decide di rimanere in gioco: il suo sarebbe uno dei compensi più alti Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: '...

Advertising

zazoomblog : Quanto si vince al Grande Fratello Vip: qual è il montepremi per il vincitore del programma - #Quanto #vince… - Myopinion83 : RT @Chleols: Eh niente entrano ancora due donne 50 enni e un uomo 75 enne, #gfvip di quest'anno è una sorta di ufficio Inps che liquida pic… - Chleols : Eh niente entrano ancora due donne 50 enni e un uomo 75 enne, #gfvip di quest'anno è una sorta di ufficio Inps che… - fvreverwinter : a quanto pare il mio twitter considera alcuni di voi vip - corkskangaroo : io: anche quest'anno non ho una lira sempre io: fammi vedere quanto viene il vip pass per il Mugello -