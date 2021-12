GF Vip, la madre di Soleil Sorge al veleno su Alex Belli: “Un po’ di ritegno ci voleva” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nonostante l’uscita di scena dal Gf vip, in seguito alla squalifica di lui dal reality, si continua a parlare di Alex Belli e la promessa sposa, Delia Duran. A parlarne è ora in particolare la madre della terza incomoda tra i promessi sposi nella Casa, Soleil Sorge, Wendy Kay. Per l’occasione la donna contesta alla coppia vip di aver architettato una strategia di marketing nel reality, sfruttando la veridicità della figlia ex Uomini e donne, senza risparmiarsi un’aspra critica sull’attore e un importante aggiornamento che riguarda l’amore che attende Soleil fuori dalla casa. GF Vip 6, Alex Belli potrebbe rientrare nella Casa Stando a quanto emerge dalle ultime ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nonostante l’uscita di scena dal Gf vip, in seguito alla squalifica di lui dal reality, si continua a parlare die la promessa sposa, Delia Duran. A parlarne è ora in particolare ladella terza incomoda tra i promessi sposi nella Casa,, Wendy Kay. Per l’occasione la donna contesta alla coppia vip di aver architettato una strategia di marketing nel reality, sfruttando la veridicità della figlia ex Uomini e donne, senza risparmiarsi un’aspra critica sull’attore e un importante aggiornamento che riguarda l’amore che attendefuori dalla casa. GF Vip 6,potrebbe rientrare nella Casa Stando a quanto emerge dalle ultime ...

athousandpiece : @melancholia_LC come mia madre, lei fa le deleghe e poi tocca a me andare?? si sente più vip di yoongi - ceci_patrizia : Hahaha attrice falsaa e bugiarda ? #fuorisoleil - infoitcultura : Grande Fratello Vip, parla la madre di Soleil: 'Alex e Duran devono vergognarsi, il fidanzato di mia figlia? C'è ri… - occhio_notizie : La madre di Soleil su Alex: 'Se incontrassi Alex gli direi tante cose e non saprei da dove iniziare' #gfvip6 - redazionerumors : La madre di Soleil è tornata a parlare del percorso della figlia al Gf Vip e, anche questa volta, non ha parole dol… -