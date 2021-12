GF Vip | Biagio stronca Miriana | ha una fidanzata fuori dalla casa

Advertising

zazoomblog : Soleil Sorge sta male nella notte al GF Vip 6. Poi piange con Biagio D’Anelli - #Soleil #Sorge #nella #notte… - infoitcultura : GF Vip, Biagio D’Anelli spiazza Miriana Trevisan: “Mi allontano, vedrai” - zazoomblog : GF Vip Miriana attacca Soleil: «Non è innocente. Ci ha provato con Alex che era sposato». Biagio la silura: «Anche… - patrizi43617834 : @Sofysofia2000 @JulsSchiavon E certo! ?????? mica vuol sputtanare Biagio! L’investigatore ?????? non so se mi spiego di c… - infoitcultura : Soleil smascherata da Miriana al GF Vip, ma Biagio stronca la Trevisan -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Biagio

Ora che l'attore di Centrovetrine è stato squalificato dal Grande Fratello, la madre dell'...D'Anelli a Soleil "Alex Belli innamorato di te"/ Lei "È uscito per se stesso" Mamma di Soleil ......è cresciuta in 3 mesi e non in 3 giorni? Il 50% dei nuovi concorrenti del GFsono già stati fatti fuori ( Patrizia Pellegrino e la Monsè ). All'interno della Casa sono rimasti, invece,D'...È nato un bellissimo legame tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. I due trascorrono moltissimo tempo insieme nella casa più spiata d’Italia e non perdono occasione per ...Al GF Vip, Soleil si sente male nella notte... problemi di salute o sofferenza per colpa di Alex Belli? Quale sarà la verità?