GF Vip, Alex Belli entra di nuovo in casa? Le stories pubblicate non lasciano dubbi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alex Belli entra di nuovo nella casa del GF Vip? Il dubbio sorge un po’ ovunque sul web, tant’è che in molti stanno immaginando che l’attore possa continuare anche la sua telenovela con Soleil Sorge. Ma cosa starà mai succedendo? E quali indizi stanno emergendo dai social? LEGGI ANCHE:– GF Vip, Soleil svela l’unica volta che ha mentito alla produzione su Alex Belli: ecco quando è accaduto Alex Belli entra di nuovo nella casa del GF Vip? Sul web spuntano alcuni indizi che sembrano anticiparlo. Ecco quali sono. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa MediasetAlex Belli entra di ... Leggi su funweek (Di giovedì 16 dicembre 2021)dinelladel GF Vip? Ilo sorge un po’ ovunque sul web, tant’è che in molti stanno immaginando che l’attore possa continuare anche la sua telenovela con Soleil Sorge. Ma cosa starà mai succedendo? E quali indizi stanno emergendo dai social? LEGGI ANCHE:– GF Vip, Soleil svela l’unica volta che ha mentito alla produzione su: ecco quando è accadutodinelladel GF Vip? Sul web spuntano alcuni indizi che sembrano anticiparlo. Ecco quali sono. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediasetdi ...

Advertising

BITCHYFit : Manila Nazzaro pensa che Alex Belli tornerà nella casa del GF Vip (e non ha tutti i torti) - Diregiovani : Ancora ombre sul triangolo Soleil, Alex e Delia. Durante una diretta tra gli ex concorrenti Ainett Stephens, Jo Squ… - zazoomblog : GF Vip Samy rivela: “Alex e Soleil? Tutto programmato” - #rivela: #“Alex #Soleil? #Tutto - loiudice_irene : @zorzi_gaia @GFvip6sondaggi Alex belli a me non piace comporti dentro casa gf vip che baci con soleil togli dalla testa - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Samy Youssef rivela un clamoroso retroscena tra Alex Belli e Delia Duran dopo la puntata di lunedì | Isa… -