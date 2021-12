GF Vip 6 | Katia Ricciarelli e Aldo Montano rompono il silenzio su Alex Belli

(Di giovedì 16 dicembre 2021)continua a stare al centro dei discorsi di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo Soleil Sorge, ancora un pò provata dall’uscita di scena del suo compagno di viaggio, ancheha voluto dire la sua sul comportamento assunto dall’attore nella Casa di Cinecittà. A farle eco, l’amico, che da tempo ormai non andava più d’accordo con l’attore, col quale nelle prime settimane del reality show aveva instaurato un ottimo rapporto. GF Vip, Soleil Sorge fa un’amara scoperta e scoppia a piangere Nel daytime del reality, l'ex Uomini e donne scopre l'ultimo saluto dell'attore dopo la sua squalifica: le reazioni GF Vip,...

Advertising

infoitcultura : Katia Ricciarelli durissima: amaro sfogo al Grande Fratello Vip - eloe : #GfVip, Davide chiede aiuto alla regia: cosa è accaduto a Katia Ricciarelli > - CronacaSocial : GF Vip, Katia Ricciarelli fa una confessione che lascia tutti stupiti: 'Dopo il reality mi sposo'. Spunta un mister… - Emycaiazzo22 : RT @GrandeFratello: L'uscita di Alex ha messo d'accordo quasi tutti i Vip della Casa: “Era diventata una presenza negativa' #GFVIP https:/… - infoitcultura : Katia Ricciarelli e la dichiarazione inaspettata: “Mi sposo quando esco da Grande Fratello Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Katia

Alex Belli , dopo il GFe l' affaire Soleil , torna alla quotidianità con la 'moglie' Delia . L'attore 38enne condivide ...Ricciarelli con l'ex volto di Centovetrine è durissima. 'Questi due ...Ricciarelli e Davide Silvestri si sono resi protagonisti di un momento esilarante nella zona intorno alla piscina della casa. Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Funday' from Bensound.comAlex Belli, dopo il GF Vip e l’affaire Soleil, torna alla quotidianità con la ‘moglie’ Delia. L’attore 38enne condivide nelle sue IG Stories le prime immagini in cui è a casa, nella sua ‘factory’ a Mi ...È tempo di cambiamento per Davide Silvestri che fa un bilancio del suo percorso all'interno della Casa del Gf Vip 6: ecco cosa ha detto ...