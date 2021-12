GF Vip 6 | gesto choc di Valeria Marini | coinquilini allibiti

(Di giovedì 16 dicembre 2021)sa come farsi notare e l’ultimo episodio non solo ha catturato l’attenzione dei suoi, ha anche sollevato diverse polemiche sul web. Mancano solo meno di ventiquattr’ore alla seconda puntata della settimana del GF Vip 6 e gli argomenti di cui parlare non fanno che accrescere a dismisura con il passare dei minuti. L'articolo proviene da Inews.it.

...c'è chi ha definito il suo'grave', addirittura 'da nomination!'. 'Lavarsi i capelli in cucina? Ma dai, io la nominerei per una cosa simile!', ha scritto una spettatrice del Grande FratelloValeria Marini si attira addosso un'enorme massa di critiche per via del suoal Grande Fratello. La concorrente del reality show di casa Mediaset, infatti, si è lavata i capelli nel lavandino della cucina. Un'azione poco igienica che ha fatto insorgere i ...Valeria Marini sa come farsi notare e l'ultimo episodio non solo ha catturato l'attenzione dei suoi coinquilini, ha anche sollevato diverse polemiche sul web.Valeria Marini si attira addosso un’enorme massa di critiche per via del suo gesto al Grande Fratello Vip. La concorrente del reality show di casa Mediaset, infatti, si è lavata ...