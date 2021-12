Gf Vip 4, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro raccontano le loro emozioni a pochi mesi dalla nascita del loro primo figlio, ed a proposito del nome… (Di giovedì 16 dicembre 2021) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nella quarta edizione del Gf Vip e hanno iniziato una relazione all’interno del reality show. La loro storia d’amore prosegue e ora aspettano il loro primo figlio che nascerà a febbraio. La coppia ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente, nella quale ha raccontato come stanno vivendo questo emozionante periodo. Il futuro papà ha descritto con le seguenti parole le sue sensazioni: Indescrivibili. Splendide. La prima che ho sentito il battito mi sono commosso. Sto vivendo un mix di gioia, curiosità, gratitudine. Vorrei bruciare le tappe, essere già a febbraio, perché è una vita che aspetto Clizia, la donna giusta con la quale guardare avanti e ... Leggi su isaechia (Di giovedì 16 dicembre 2021)si sono conosciuti nella quarta edizione del Gf Vip e hanno iniziato una relazione all’interno del reality show. Lastoria d’amore prosegue e ora aspettano ilche nascerà a febbraio. La coppia ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente, nella quale ha raccontato come stanno vivendo questo emozionante periodo. Il futuro papà ha descritto con le seguenti parole le sue sensazioni: Indescrivibili. Splendide. La prima che ho sentito il battito mi sono commosso. Sto vivendo un mix di gioia, curiosità, gratitudine. Vorrei bruciare le tappe, essere già a febbraio, perché è una vita che aspetto, la donna giusta con la quale guardare avanti e ...

Advertising

alessiaschiaff1 : Soleil non sarà una VIP ma ha molto seguito ed è conosciuta da molto tempo, così come altre 1000 ragazze Giulia De… - mia_esposit : RT @VicolodelleNews: #GFVip Intervista a #CliziaIncorvaia e #PaoloCiavarro: il loro rapporto, il bebè in arrivo e il matrimonio… Per legger… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Intervista a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il loro rapporto, il bebè in arrivo e il matrimonio… | Il V… - VicolodelleNews : #GFVip Intervista a #CliziaIncorvaia e #PaoloCiavarro: il loro rapporto, il bebè in arrivo e il matrimonio… Per leg… -