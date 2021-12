Germania: ergastolo a attentatore sfilata di carnevale 2020 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il tribunale di Kassel ha condannato al carcere a vita il 31 enne tedesco che nel febbraio del 2020 si era lanciato contro la folla con l'auto durante una sfilata di carnevale nella cittadina di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il tribunale di Kassel ha condannato al carcere a vita il 31 enne tedesco che nel febbraio delsi era lanciato contro la folla con l'auto durante unadinella cittadina di ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania ergastolo Germania: ergastolo a attentatore sfilata di carnevale 2020 ... in Germania. Il trentunenne è stato ritenuto colpevole di 89 capi d'accusa per tentato omicidio e lesioni personali gravi. Alla guida della sua auto il 31 enne aveva preso di mira la sfilata di ...

il grande scazzo diplomatico tra mosca e berlino - la germania ha condannato all'ergastolo... Paolo Valentino per il 'Corriere della Sera' vadim krasikov e zelimkhan khangoshvili 2 'Fu terrorismo di Stato', orchestrato dai servizi del Cremlino, l'assassinio di un rifugiato ceceno in un parco ...

Germania: ergastolo a attentatore sfilata di carnevale 2020 Il tribunale di Kassel ha condannato al carcere a vita il 31 enne tedesco che nel febbraio del 2020 si era lanciato contro la folla con l'auto durante una sfilata di carnevale nella cittadina di Volkm ...

