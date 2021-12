Georgina Rodriguez | “Conosciuto persone meravigliose in Italia Manchester?

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La compagna di CR7 è in dolce attesa di due gemelli. Cosmopolitan le ha dedicato la copertina del nuovo numero e lei si è raccontata in una lunga intervista.

Advertising

GrifoRampante : Delicatissima. Christian De Sica avrebbe sottolineato così lo scivolone clamoroso di Georgina Rodriguez. continua… - infoitsport : Messi e Ronaldo, la sfida continua: Georgina Rodriguez stupisce tutti - giacomo1994_ : Messi, in un post su Facebook, saluta e ringrazia il Kun Aguero ormai prossimo al ritiro, e Georgina Rodriguez comm… - mimmoguarins : Georgina rodriguez fa figure di merda peggio del marito Mai commento fu più fuori luogo. - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Messi scrive ad #Aguero, Georgina Rodriguez commenta: 'Ronaldo è il migliore'. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez

Sport Fanpage

Ieri Sergio Aguero ha annunciato il ritiro dal calcio giocato ed è arrivato prontamente il messaggio del connazionale Leo Messi. Sotto al post spunta ancheÈ stato un giorno triste per il mondo del calcio quello di ieri con il ritiro ufficiale dal calcio giocato da parte di Sergio Aguero che ha annunciato: 'Questa conferenza è per ...Ma nei commenti spunta il commento di, moglie di Cristiano Ronaldo , che ha fatto infuriare il web . Leggi anche > Che la rivalità fra Messi e Ronaldo sia sempre più accesa, dopo ...L'addio di Sergio El Kun Aguero al calcio è sicuramente un giorno triste per gli amanti di questo sport, a prescindere dalle questioni di tifo o di nazionalità.L'addio di Sergio El Kun Aguero al calcio è sicuramente un giorno triste per gli amanti di questo sport, a prescindere dalle questioni di tifo o di nazionalità.