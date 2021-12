Georgina | commento inaspettato sulla foto di Messi… ma è un fake

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Sta divampando una nuova polemica tra Ronaldo e Messi. A scatenarla è stato un presuntodisul post della ‘Pulce’ per Aguero. Tutto il mondo del football ieri si è fermato per rendere omaggio a Sergio Aguero. L’argentino si è dovuto ritirare dal calcio giocato a causa di un’aritmia cardiaca che per i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GrifoRampante : Delicatissima. Christian De Sica avrebbe sottolineato così lo scivolone clamoroso di Georgina Rodriguez. continua… - LonigroMarco : Il commento - inopportuno - di #Georgina al post di #Messi su FB - infoitsport : Messi scrive ad Aguero, spunta Georgina con un commento insensato: tira in ballo Ronaldo - mimmoguarins : Georgina rodriguez fa figure di merda peggio del marito Mai commento fu più fuori luogo. - Pall_Gonfiato : #Georgina e il 'brutto' commento sotto al post di #Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina commento

" Ronaldo è il migliore ", ha scrittoricevendo oltre 500 risposte, non certamente in tono ... Certo è che ilè fuori dal contesto... window.eventDFPready?googletag.cmd.push(function(){...Dopo Cristiano e la sua, anche Donny van de Beek annuncia sui social l'arrivo di un erede ... A fare notizia, però, è ildi un connazionale di van de Beek, ovvero l'ex attaccante (...L'addio di Sergio El Kun Aguero al calcio è sicuramente un giorno triste per gli amanti di questo sport, a prescindere dalle questioni di tifo o di nazionalità.Il commento di Georgina a Messi. Che il paragone tra Messi e Ronaldo sia tema di discussione e di accesi dibattiti da 20 anni a livello globale, non è di certo un mistero. Ma ora ...