Georgina commenta il post di Messi per Aguero | ' Ronaldo è il migliore'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA - Forse un modo per rivendicare la supremazia in un duello tra campioni che va avanti da più di un decennio, più probabile che si tratti di un errore di valutazione. Il motivo che abbia portato ...

Il motivo che abbia portatoa commentare il post su Facebook di Leo Messi per l'addio di Sergio Aguero non è noto, ma di sicuro è quantomeno particolare.A scatenare le reazioni è stataRodriguez , la compagna dell'ex Juventus ha commentato proprio il post della 'Pulce' per Aguero: 'Ronaldo è il migliore' . Un messaggio considerato fuori ...TORINO - Un commento decisamente particolare, forse frutto di un errore. Georgina non ha spiegato il motivo che l'ha portata a postare il suo messaggio sotto al post su Facebook di Leo Messi per ...Spunta anche il messaggio della compagna di Cristiano sotto al commovente saluto di Leo all'amico, costretto a dare l'addio al calcio per problemi di salute ...