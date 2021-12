Genitori Renzi, processo appello al via: papà Tiziano ricoverato (Di giovedì 16 dicembre 2021) Al via questa mattina a Firenze il processo in Corte d’appello che vede imputati Tiziano Renzi e Laura Bovoli, Genitori dell’ex premier Matteo Renzi, accusati di emissione di fatture false, reato per il quale in primo grado erano stati condannati, il 7 ottobre del 2109, a un anno e nove mesi, insieme all’imprenditore Luigi Dagostino, condannato a due anni. In apertura d’udienza i difensori di Tiziano Renzi hanno chiesto il rinvio per legittimo impedimento in quanto il padre dell’ex premier ieri sera è stato ricoverato in ospedale. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio per decidere sull’istanza presentata e sulla possibilità di stralciare la posizione di Renzi e celebrare il processo a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Al via questa mattina a Firenze ilin Corte d’che vede imputatie Laura Bovoli,dell’ex premier Matteo, accusati di emissione di fatture false, reato per il quale in primo grado erano stati condannati, il 7 ottobre del 2109, a un anno e nove mesi, insieme all’imprenditore Luigi Dagostino, condannato a due anni. In apertura d’udienza i difensori dihanno chiesto il rinvio per legittimo impedimento in quanto il padre dell’ex premier ieri sera è statoin ospedale. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio per decidere sull’istanza presentata e sulla possibilità di stralciare la posizione die celebrare ila ...

