GdF di Torino ha scoperto laboratorio abusivo di abbigliamento | denunciate 4 persone

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 16 dicembre 2021) GdF dihaed eseguito ingenti sequestri di capi dicontraffatti in tre abitazioni Nei giorni scorsi, la GdF di, nel corso di una vasta operazione finalizzata al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione e falso made in Italy, hauned eseguito ingenti sequestri