Gb: Bank of England rialza tassi allo 0,25%

Londra, 16 dic. -(Adnkronos) - Con un voto quasi all'unanimità (8 favorevoli e uno contrario) il Monetary Policy Committee della Bank of England ha rotto gli indugi ed ha deciso, prima fra le grandi banche centrali, un rialzo dei tassi di 0,15 punti, da 0,10 a 0,25%. Nessuna modifica invece al Quantitative Easing, con il livello di titoli di stato nel bilancio della BoE che resta a 875 miliardi di sterline, mentre le obbligazioni societarie restano a 20 miliardi.

Ultime Notizie dalla rete : Bank England Oggi è il Bce Day: Lagarde pronta a decretare fine PEPP a marzo 2022, ma a indorare pillola con vecchi (o nuovi?) strumenti E dopo la Fed di Jerome Powell, che ha annunciato un super tapering per alzare il prima possibile i tassi, oggi si vedrà fino a che punto la Bce e la Bank of England temono il boom dell'inflazione. E non solo. Sia nell'area euro che nel Regno Unito, oltre all'inflazione corre infatti anche la variante Omicron, tanto che nuove restrizioni e misure ...

Bitcoin: secondo la Banca d'Inghilterra sarebbe senza valore Secondo la Bank of England Bitcoin sarebbe 'senza valore'. Parole dure quelle della Banca d'Inghilterra nei confronti della regina delle criptovalute , soprattutto in un momento storico dove l'inflazione, ...

Borse UE in rialzo nel giorno della BCE (Teleborsa) - Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo il giorno dopo che la Federal Reserve ha raddoppiato il ritmo del taperin ...

