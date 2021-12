Garante infanzia Liguria, bambini fuori da polemica si - no vax (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Francesco Lalla chiede un alleggerimento delle forme di intervento circa l'uso e l'esibizione del green pass, qualora fosse impossibile ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ildei Diritti dell'e dell'adolescenza Francesco Lalla chiede un alleggerimento delle forme di intervento circa l'uso e l'esibizione del green pass, qualora fosse impossibile ...

Garante infanzia Liguria, bambini fuori da polemica si - no vax

Il Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Francesco Lalla chiede un alleggerimento delle forme di intervento circa l'uso e l'esibizione del green pass, qualora fosse impossibile abbandonare ...

Rinnovata la 'Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti' La ministra della Giustizia Marta Cartabia , l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Carla Garlatti, e la presidente dell'associazione Bambinisenzasbarre onlus, Lia Sacerdote , hanno siglato il rinnovo per altri quattro anni della 'Carta dei ...

Vaccini ai bambini, Garante diritti infanzia: "Minori fuori da polemiche" GENOVA - Da oggi prende il via la vaccinazione dei bambini ma il dibattito non riguarda solo l'ambito medico. Il rischio è infatti quello che i bambini ed ragazzi possano subire comportamenti discrimi ...

Carceri: Ministero Giustizia, Agia e Bambinisenzasbarre, rinnovata per altri 4 anni la “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti” È stata rinnovata per altri quattro anni la "Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti". Il protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia, l'Agia e Bambinisenzasbarre onlus è stato firm ...

