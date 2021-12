Gaffe Atalanta | sulla nuova maglia lo skyline di Torino

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 16 dicembre 2021) L’ha presentato laspeciale che la squadra indosserà in occasione del “Christmas Match 2021”-Roma. Una– scrive il club bergamasco in una nota ufficiale – realizzata ad hoc per l’occasione come vuole la tradizione di questo appuntamento giunto alla sua 12ª edizione. Lasarà disponibile in un’edizione limitata (solo taglie L'articolo